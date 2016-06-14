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时事要闻 | 2016年 6月 14日 星期二 15:42 BJT

法国总统奥朗德称法面临“非常高的恐怖主义威胁”

路透巴黎6月14日 - 法国总统奥朗德周二表示，法国面临非常高的恐怖主义威胁。之前一名持刀者杀害了一名警察及其同伴，现场是在他们在巴黎附近的家中。

奥朗德称，杀害警察事件绝对是一次恐怖袭击。他说，“法国面临非常高的恐怖主义威胁。”(完)

(编译 张涛；审校 王洋)

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