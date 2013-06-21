巴黎立志改粗鲁形象 吸引外国游客

5月28日在巴黎艾尔菲铁塔附近拍到的彩虹。 REUTERS/Benoit Tessier

路透巴黎6月19日 - 巴黎是全球到访游客最多的城市之一，但也经常被游客抱怨“粗鲁无礼”。如今巴黎正推行重塑形象的宣传活动，立志更好地满足游客的需求。

巴黎旅游官员正向服务业人员发放约3万份礼仪指南，他们指出，巴黎的侍者、出租车司机和营业员常常表现得无礼、不肯帮忙，并且常常不会说外语。

这本指南薄薄六页，其中包括八种语言的问候语，包括德语、中文和葡萄牙语等，还有关于各国游客不同的消费习惯和文化介绍。

其中提到中国人时写道，中国人“出手大方”，“只要面带微笑，用中文问候一下，他们就心满意足了”。

巴黎是外国游客的首选目的地，去年游客多达2,900万人次。受旅游业带动，酒店、餐馆和博物馆就业占整体就业的十分之一，而在国内需求低迷之际，外国游客对经济的刺激尤其重要。

但巴黎商会以及地区旅游业委员会警告称，面对伦敦等城市的竞争，巴黎必须更努力地吸引游客，尤其是来自新兴经济体的游客。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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