法国仍为世界头号旅游大国

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎8月12日 - 尽管经济不景气，法国在2013年仍保持了世界头号旅游大国的称号，吸引游客近8,500万人，主要得益于中国游客兴趣浓烈以及前往该国的北美游客人数回升。

法国在去年变得更受游客欢迎，接待游客人数较2012%增长2%，拥有地中海海滩、滑雪胜地、丰富的建筑遗产及凡尔赛宫、巴黎迪士尼乐园等旅游景点。

排名第二的是美国，接待游客6,980万人；西班牙排名第三，接待游客数量为6,070万人。

根据旅游数据，去年法国接待亚洲游客总计450万人，其中前往法国旅游的中国游客人数增长23.4%，印度游客人数增长15.7%。

去年游客在法国总计留宿近6亿夜，较2012年增长4.6%；平均停留天数为7.1天，较上年增长2.5%。法国政府估计，旅游业对GDP的贡献率大约为6.5%。

来自北美的游客人数继续回升，2013年为420万人，全年增幅为5.8%。全球金融危机期间，前往法国旅游的北美游客人数锐减。（完）