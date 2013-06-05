法国贸易部谴责中国对欧盟葡萄酒启动反倾销调查

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透巴黎6月5日 - 法国贸易部周三谴责中国对欧盟葡萄酒启动反倾销调查的举动，称此举并不恰当，并警告称法国将会扞卫该国生产商。
“我们正十分严肃地看待此事，”一位不愿具名的贸易部官员表示，“这样的表现方式在我们看来是不恰当的，同时也是当受谴责的。”该名官员补充道，巴黎当局将与负责欧洲贸易政策的欧盟执委会联系。(完)
(编译 张明钧; 审校 王洋)
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路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。