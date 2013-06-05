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国际财经 | 2013年 6月 5日 星期三 18:22 BJT

法国贸易部谴责中国对欧盟葡萄酒启动反倾销调查

路透巴黎6月5日 - 法国贸易部周三谴责中国对欧盟葡萄酒启动反倾销调查的举动，称此举并不恰当，并警告称法国将会扞卫该国生产商。

“我们正十分严肃地看待此事，”一位不愿具名的贸易部官员表示，“这样的表现方式在我们看来是不恰当的，同时也是当受谴责的。”该名官员补充道，巴黎当局将与负责欧洲贸易政策的欧盟执委会联系。(完)

(编译 张明钧; 审校 王洋)

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