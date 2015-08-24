欧洲列车枪击案：美国大兵出手制服枪手

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Morade Azzouz/Alex Dobuzinskis

路透法国里尔/洛杉矶8月22日 - 一天前，美国空军一等兵斯宾塞·斯通（Spencer Stone）只是火车上的一名游客。而在周六，他已经因刀伤在法国的一家医院接受治疗，同时还因挫败官方所称的恐怖袭击企图而受到多国领导人称赞。

事发时，斯通正在与两位一起和他在加利福利亚长大的朋友在欧洲游玩。在从阿姆斯特丹驶往巴黎的高铁上，这三位20多岁的年轻人协助制服了一名携带卡拉什尼科夫冲锋枪的疑似伊斯兰武装分子。

这起事件发生在夜里，协助制服疑犯的英雄中还包括一名法国男子和一名62岁的英国人。

但承担最大风险的是23岁的斯通。一位亲戚称，斯通人高马大，身高1.9米，练过柔道和橄榄球，这些可能帮助了他。

“他（斯通）是第一个扑向他（袭击者）的人，他也是受伤的那个人……我们都没受伤，斯通受了点伤，但他不害怕，”23岁的学生Anthony Sadler对路透称。

“那是我们的朋友，看他扑了上去，我们也必须上去帮他……我们不能看着有人就那样死去，这是很疯狂的情况，”Sadler说。

有关当局称，一位法裔美国籍乘客胸部中弹受伤，正在医院接受治疗，伤势严重但情况稳定。

斯通在伤口得到处理后周六出院，左胳膊打着绷带。他用右手向祝福者们及媒体挥手致意。

据了解此案的消息人士称，指纹证据显示枪手是一名摩洛哥人，为被欧洲当局记录在案的疑似伊斯兰武装分子。枪手26岁，已被西班牙当局监视。

法国BFMTV电视台援引当时也在那列火车上的法国电影演员让·雨果·安格拉德（Jean-Hugues Anglade）的话称：“我们被困在错误的地方，但却遇到了对的人。这就是奇迹。”（完）