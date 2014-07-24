法国要求瑞银为避税调查缴纳14.8亿美元保证金

路透苏黎世/巴黎7月23日 - 瑞银集团UBSN.VX称，法国官员周三下令要求瑞银支付11亿欧元(14.8亿美元)保证金，此前瑞银因涉嫌洗白避税资金被正式调查。

这份保证金命令是在当天巴黎一听证会上发布的，瑞银对之发出语气异常强烈的谴责，不满其中的政治企图和意味。法国目前扩大了对瑞银如何针对富裕客户展开业务的调查。

“今天在巴黎一场听证会上，我们被告知要为正在进行的瑞银法国跨境案调查缴纳一笔11亿欧元的保证金，金额高的出奇，也无凭无据，”瑞银周三在发给路透的电子邮件声明中称。

“我们认为不管是保证金的法律基础，还是其计算方法，都存在严重缺陷。我们将提起上诉...这场调查变成了一个高度政治化的过程，对此我们无法接受。”

“我们将继续进行强力自我辩护，”瑞银称。

目前暂不清楚保证金命令有没有将哪位瑞银员工被列为保证对象。

去年，法国一位检察官对瑞银总部和其法国分支发起正式调查，因瑞银涉嫌使用非法营销操作和共谋非法营销操作。

被指控为非法营销的操作包括以开立法国税务当局查不到的银行账户为噱头，吸引法国富裕客户。

瑞银法国分支发言人周三表示，当局也在分别调查该分支的三位前高层和现任高层。(完)

(编译 白云; 审校 李爽)

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