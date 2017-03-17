英法当局就空中客车飞机合同涉嫌违规展开联手调查

韩国央行连续第11个月维持利率在纪录低位1.25%不变 符合预期
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。
路透巴黎3月16日 - 空中客车(Airbus)(AIR.PA)周四再陷法律纠纷，法国当局周四就该公司涉嫌违规使用第三方代理赢得飞机合同展开调查，该公司在英国遭遇的反腐败调查进一步扩大。
空客周四称该公司已被告知，法国金融检察官已经与英国严重诈骗调查局(Serious Fraud Office)合作调查。
“空客现已被告知...两国当局未来将联合行动，”空客称，“公司将与其充分配合。”
法国和英国调查机构作出联合调查的决定有些不寻常。
这或是对2016年反贪法的一次重大测试，该法首次使得“缓起诉协议”在法国成为一种可能，这种和解办法常应用在反贪调查中，有时也为英国严重诈骗调查局所用。(完)
(编译 孙国玉；审校 张明钧)
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。
路透纽约5月24日 - 知情消息人士说，Facebook已经签署协议，Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等这些千禧世代爱用的新闻及娱乐内容制作商，将为Facebook即将推出的视频服务来制作节目，内容有长格式和短格式，而且有广告插播。
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。