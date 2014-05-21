巴黎吸引力进一步落后于伦敦--调查

在普华永道的该指数上，巴黎的排名下跌两位，在调查涵盖的全球30个城市中排名第六。

根据该年度调查，在经济实力类别方面，伦敦和巴黎的排名走势也是一升一降，伦敦的排名上升两位，巴黎的排名则下降两位。该调查以国际货币基金组织（IMF）和其他国际组织的研究以及对普华永道员工的一项调查为基础。