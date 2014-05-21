巴黎吸引力进一步落后于伦敦--调查

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透巴黎5月20日 - 根据周二发布的一项调查，伦敦首次名列整体吸引力指数首位，巴黎的排名则较伦敦落后五位。
在普华永道的该指数上，巴黎的排名下跌两位，在调查涵盖的全球30个城市中排名第六。
伦敦的排名上升两位，取代纽约名列第一。
根据该年度调查，在经济实力类别方面，伦敦和巴黎的排名走势也是一升一降，伦敦的排名上升两位，巴黎的排名则下降两位。该调查以国际货币基金组织（IMF）和其他国际组织的研究以及对普华永道员工的一项调查为基础。
在整体吸引力方面，纽约排名第二，新加坡排名第三，紧随其后的分别是多伦多和旧金山。
巴黎在“智力资本与创新”方面排名第一。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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