巴黎吸引力进一步落后于伦敦--调查

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎5月20日 - 根据周二发布的一项调查，伦敦首次名列整体吸引力指数首位，巴黎的排名则较伦敦落后五位。
在普华永道的该指数上，巴黎的排名下跌两位，在调查涵盖的全球30个城市中排名第六。
伦敦的排名上升两位，取代纽约名列第一。
根据该年度调查，在经济实力类别方面，伦敦和巴黎的排名走势也是一升一降，伦敦的排名上升两位，巴黎的排名则下降两位。该调查以国际货币基金组织（IMF）和其他国际组织的研究以及对普华永道员工的一项调查为基础。
在整体吸引力方面，纽约排名第二，新加坡排名第三，紧随其后的分别是多伦多和旧金山。
巴黎在“智力资本与创新”方面排名第一。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。