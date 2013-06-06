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货币新闻 | 2013年 6月 6日 星期四 13:43 BJT

法国数据：第一季按国际劳工组织标准计算的失业率为10.8%--统计局

路透巴黎6月6日 - 法国国家统计局周四公布数据显示，法国今年第一季失业率由前季的10.5%升至10.8%。之前路透调查分析师预估为10.9%。(完)

(编译 李爽 审校 杜明霞)
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