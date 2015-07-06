法国葡萄酒之乡香槟和勃艮第当选世界遗产地

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎7月5日 - 法国的酿酒之乡香槟地区（Champagne）和勃艮第（Burgundy）部分地区被联合国教科文组织认定为世界遗产地，这将有利于法国鼓励旅游业和重振经济的努力。
法国已是世界头号旅游大国，去年接待游客8,400万人次。法国正寄望于通过旅游业来推动经济复苏，该国旅游业从业人员约200万人。
联合国教科文组织在德国伯恩的会议上，评选出世界遗产地，除法国这两个地区外，土耳其的Diyarbakır堡和丹麦的两处地点亦在列。
法国文化部长佩尔兰（Fleur Pellerin）对联合国前述决定表示欢迎。
佩尔兰称：“这两个地区已学会了如何保存和珍惜它们的文化和自然遗产，联合国教科文组织对它们的认可名副其实。”
如此一来，法国有41处地点列入联合国世界遗产名录，包括其他两处酿酒地区圣埃美隆（Saint Emilion）和波尔多（Bordeaux）。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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