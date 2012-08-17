法国和美国进行接触 研究关於油价所有选项--消息

美国克利夫兰联储总裁梅斯特称经济情况强健
路透新加坡2月20日 - 克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一在演说中表示，美国经济情况强健。对于要求美联储解决像是生产率增长偏低等超出其控制的问题，他则是发出警告。
路透巴黎8月17日电---法国总统奥朗德办公室官员周五表示,法国与美国正进行接触,讨论近来油价高涨问题.双方讨论了"所有可能的选项".
"我们正与美国夥伴讨论所有议题,包括遏制油价.所有可能的选项都有讨论."这位不愿具名的官员对路透说.
消息人士先前对路透说,美国官员正在监控油市,未来数周将决定是否有必要释出战略储备,以遏制近来高升的油价.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
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