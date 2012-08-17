法国和美国进行接触 研究关於油价所有选项--消息

美国克利夫兰联储总裁梅斯特称经济情况强健

路透新加坡2月20日 - 克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一在演说中表示，美国经济情况强健。对于要求美联储解决像是生产率增长偏低等超出其控制的问题，他则是发出警告。