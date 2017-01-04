法国前总理瓦尔斯角逐社会党总统候选人 政见主打避免大幅撙节

路透巴黎1月3日 - 法国前总理瓦尔斯(Manuel Valls)周二提出了角逐执政党社会党总统候选人的政见，他承诺将避免大幅削减公共支出，以迎合传统左翼选民。

瓦尔斯为了全力投入争取党内提名，在上月辞去总理职位。他还提议彻底改造社福系统，让许多失业者无须证明自己是否积极寻求工作即可享有实质福利。

54岁的瓦尔斯对选民说，如果5月总统大选是由热门人选--保守派菲永胜选，那么将会面临一场公共服务及就业的“大杀戮”。

虽然民调专家认为瓦尔斯可望在本月社会党党内初选中获得提名，但左派阵营内乱分裂，不论谁代表社会党角逐总统选举，恐怕都很难在第一轮突围。法国总统大选将在4月和5月进行两阶段投票。

民调专家认为，届时在第二轮投票中对决的预计将是菲永和极右派的法国民族阵线主席勒庞，现年62岁的菲永料将获胜。

瓦尔斯周二力图挽回社会党传统支持者的心，并且把菲永形容成一个散播分裂种子的政客。

“右派的计划将会惩罚法国人民，是这个国家数十年来最糟糕的分裂因子，”他在记者会中说。

菲永则是出言扞卫删减公共支出及裁减50万个公共部门岗位的计划，他说为了给法国企业注入强心剂并提振增长，这些政策是必要之举。

“我认为50万个(岗位)是可以做到的数字，特别是如果我们协商增加工时的话，”菲永对TF1电视台称，他指的是拟废除一周工作35小时的规定。(完)