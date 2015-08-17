法国凡尔赛宫部分建筑将被改建成豪华酒店--报导

路透巴黎8月16日 - 法国媒体《星期日报》（Le Journal du Dimanche）周日报导称，凡尔赛宫管理方计划与一家豪华酒店合作，将部分建筑改成酒店，以为其财政状况提供支持。

报导称，凡尔赛宫管理方已开始招标。涉及的三个建筑分别是大检公馆（Grand Contr?le）、小检公馆（Petit Contr?le）和百马切公馆（Pavillon），这三个建筑建于1680年代，坐落在凡尔赛公园大门外，可看到部分凡尔赛宫最知名的建筑。

根据报导，招标方案显示，修葺这些年久失修的建筑以及将其建成酒店的成本分别为400-700万欧元（444-777万美元）。

之前也曾有将那里的一些建筑建成酒店的计划，但在几年前遭放弃。

报导称，招标涉及的三个建筑的特许权为60年，招标将在9月14日结束。

路透未联系到凡尔赛宫管理方进行置评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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