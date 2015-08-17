法国凡尔赛宫部分建筑将被改建成豪华酒店--报导

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎8月16日 - 法国媒体《星期日报》（Le Journal du Dimanche）周日报导称，凡尔赛宫管理方计划与一家豪华酒店合作，将部分建筑改成酒店，以为其财政状况提供支持。
报导称，凡尔赛宫管理方已开始招标。涉及的三个建筑分别是大检公馆（Grand Contrôle）、小检公馆（Petit Contrôle）和百马切公馆（Pavillon），这三个建筑建于1680年代，坐落在凡尔赛公园大门外，可看到部分凡尔赛宫最知名的建筑。
根据报导，招标方案显示，修葺这些年久失修的建筑以及将其建成酒店的成本分别为400-700万欧元（444-777万美元）。
之前也曾有将那里的一些建筑建成酒店的计划，但在几年前遭放弃。
报导称，招标涉及的三个建筑的特许权为60年，招标将在9月14日结束。
路透未联系到凡尔赛宫管理方进行置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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