法国大选终极对决在即马克龙邮件遭泄漏 当局尽力消除影响

韩国军方周二将与美国举行联合军演 美国B-1B轰炸机参加
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透巴黎5月6日 - 法国总统候选人马克龙的竞选电子邮件遭到电脑黑客攻击，法国正尽力不让这一事件影响到总统大选结果。选举委员会周六警告称，转发这些数据可能构成刑事犯罪。
马克龙竞选团队称，电脑系统遭遇“大规模”黑客攻击，大量电邮、文件和竞选资金信息被在网上泄漏，是在周五竞选将要结束、进入投票前的静默期时，这有效防止了政客们对泄漏事件作评。
民调预测，马克龙将在周日投票中轻松击败极右翼候选人勒庞。最新民调显示他的领先优势扩大至约62%对38%。
“我们知道总统竞选期间可能会出现这种风险，因为这在其他地方出现过。任何事情都会得到回应，”法国总统奥朗德对法新社称。
负责监管选举过程的选举委员会警告称，社交媒体和传统媒体不得发布这些泄漏的电邮，以免影响投票结果。
选举委员会周六发布声明称，“委员会强调，发布或转发这些数据...可能构成刑事犯罪。”
黑客在一个名为EMLEAKS to Pastebin的网站上发布了多达9 GB的数据，据称是来自马克龙竞选团队文件，该站点允许共享匿名文件。目前尚不清楚谁对此事负责。
马克龙领导的政党前进运动(En Marche!)称，泄漏的文件与竞选的正常运作相关，其中包括竞选账户的一些信息。前进运动称，黑客发布的文件有真有假，以“制造怀疑情绪，散布虚假信息。”
法国的一些海外领地于周六开始投票，较法国本土早一天。其中加拿大附近岛屿圣皮埃尔和密克隆的第一批投票站于1000GMT开放。
周日投票期间，法国将有逾50,000名警察和约7,000名士兵提供安全保护，仅巴黎地区就部署了超过12,000名安保人员。(完)
(编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)
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