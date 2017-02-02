法国前总理菲永有望打败民族阵线主席勒庞赢得总统宝座--民调

英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普抗议美方泄露曼彻斯特爆炸案情报
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。
路透巴黎2月1日 - 根据Ifop Fiducial周三公布的调查，法国前总理菲永有望在即将来临的总统选举中打败极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)。
根据这项为巴黎竞赛画报所作的调查，菲永有望在5月7日的投票中赢得60%的支持率、而勒庞获得40%。
不过在4月23日首轮投票中，勒庞有可能会排在第一，菲永和独立中间派候选人马克龙将分别以21%和20%的支持率位居其后。
上述调查针对1,400投票者所作，并且假定中间派人士贝湖(Francois Bayrou，贝鲁)也会参选。(完)
(编译 孙国玉；审校 郑茵)
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路透5月25日 - 大曼彻斯特警方周四在推特上发文称，英国警方又逮捕了两名与曼彻斯特爆炸案有关联的男子，拘留人数至此增至八人。
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。