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时事要闻 | 2017年 2月 2日 星期四 13:06 BJT

法国前总理菲永有望打败民族阵线主席勒庞赢得总统宝座--民调

路透巴黎2月1日 - 根据Ifop Fiducial周三公布的调查，法国前总理菲永有望在即将来临的总统选举中打败极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)。

根据这项为巴黎竞赛画报所作的调查，菲永有望在5月7日的投票中赢得60%的支持率、而勒庞获得40%。

不过在4月23日首轮投票中，勒庞有可能会排在第一，菲永和独立中间派候选人马克龙将分别以21%和20%的支持率位居其后。

上述调查针对1,400投票者所作，并且假定中间派人士贝湖(Francois Bayrou，贝鲁)也会参选。(完)

(编译 孙国玉；审校 郑茵)

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