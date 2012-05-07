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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 7日 星期一 08:38 BJT

法国社会党领袖奥朗德赢得总统大选

法国社会党领袖奥朗德在周日总统大选中以较大优势赢得胜利，令欧洲核心国家法国转向左翼执政。他承诺推迟实施德国主导的节支政策。

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