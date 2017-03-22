马克龙竞选步速加快 法国内政部长因丑闻突然辞职

路透巴黎3月21日 - 法国中间派候选人马克龙加快了角逐总统宝座的脚步，周二赢得社会党政府一位官员的支持；而内政部长因丑闻而辞职，给混乱不堪的选战再书一笔。

据快速民意调查，选民认为在周一晚间大选第一轮辩论中，五名参加辩论的主要候选人当中马克龙表现最佳。有将近1,000万观众观看了此次辩论。

马克龙还获得了社会党总统奥朗德政府负责生物多样事务国务秘书Barbara Pompili的支持，巩固了在选战中的领跑地位。Pompili是首位公开支持以独立身份参选的马克龙、而非社会党候选人Benoit Hamon的政府官员。

除了Pompili外，马克龙还赢得了奥朗德重要顾问Bernard Poignant的支持。

周二法国内政部长Bruno Le Roux突然辞职，令动荡起伏的选战再起波澜。有媒体报导称，Le Roux在担任议员时，曾动用公共资金为暑期在议会打工的女儿支付工资。

Le Roux在金融检察机构根据相关指控对他展开调查后辞职，但坚称自己并未做错事。(完)