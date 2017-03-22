马克龙竞选步速加快 法国内政部长因丑闻突然辞职

（修正）韩国军方称周二越境不明飞行物是载有传单的朝鲜气球
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透巴黎3月21日 - 法国中间派候选人马克龙加快了角逐总统宝座的脚步，周二赢得社会党政府一位官员的支持；而内政部长因丑闻而辞职，给混乱不堪的选战再书一笔。
据快速民意调查，选民认为在周一晚间大选第一轮辩论中，五名参加辩论的主要候选人当中马克龙表现最佳。有将近1,000万观众观看了此次辩论。
马克龙还获得了社会党总统奥朗德政府负责生物多样事务国务秘书Barbara Pompili的支持，巩固了在选战中的领跑地位。Pompili是首位公开支持以独立身份参选的马克龙、而非社会党候选人Benoit Hamon的政府官员。
除了Pompili外，马克龙还赢得了奥朗德重要顾问Bernard Poignant的支持。
周二法国内政部长Bruno Le Roux突然辞职，令动荡起伏的选战再起波澜。有媒体报导称，Le Roux在担任议员时，曾动用公共资金为暑期在议会打工的女儿支付工资。
Le Roux在金融检察机构根据相关指控对他展开调查后辞职，但坚称自己并未做错事。(完)
(编译 王琛；审校 郑茵)
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透5月23日 - 美国新泽西纽瓦克自由国际机场发推文称，该机场周二晚间临时关闭，因一架飞机发生引擎失火事故。 该机场是纽约地区三大机场之一。该机场称事故中无伤情报告，但未提供更多细节。 当地WABC-TV电视台报导称，当事飞机执行美国联合航空公司飞往旧金山的航班，火已被扑灭。(完) (编译 孙国玉；审校 王丽鑫)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。