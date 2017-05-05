四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调

英国保守党坚信能与北爱民主联盟党达成合理协议--运输大臣
路透伦敦6月20日 - 英国运输大臣纪嘉林(Chris Grayling)周二表示，首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)所在保守党坚信，能够与北爱尔兰民主联盟党(DUP)达成“合理”协议。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
上述弃权率将是1965年法国决胜轮总统选举以来的第二高，凸显许多选民对于选择中间派马克龙还是极右翼勒庞感心灰意冷。
周五公布的这份为franceinfo所做的调查显示，准备弃权的选民中，有69%并不情愿，他们是不想在马克龙与勒庞之间做出选择。在4月23日的第一轮投票中，许多人支持的偏左翼候选人落败。
据这项民调，极左翼候选人梅朗雄的支持者中，有三分之一表示反对马克龙和勒庞的程度相同。
调查结果亦显示，选民认为在周三的电视辩论中，马克龙显得比勒庞更加令人信服。这印证了稍早各项民调传递出的普遍印象，进一步显示马克龙更有希望在周日获胜。
Odoxa的这项民调是周四在网络上进行的，访问了998人。(完)
(编译 张涛；审校 孙茉莉)
路透伦敦6月20日 - 英国运输大臣纪嘉林(Chris Grayling)周二表示，首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)所在保守党坚信，能够与北爱尔兰民主联盟党(DUP)达成“合理”协议。
路透多哈6月19日 - 卡塔尔金融中心(QFC)行政总裁Yousef al-Jaida周一表示，如果国外机构因对多哈的经济抵制而提领存款，该国政府准备好支持当地银行。
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。