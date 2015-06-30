美国情报机构曾监听法国两位财长--维基解密

路透巴黎6月29日 - 据维基解密的一份报告称，美国国家安全局曾对法国先后两任财长进行过监听，还收集过法国出口合约、贸易及预算谈判的信息。

维基解密称，被监听的两位法国财长分别是弗朗索瓦·巴鲁安（Francois Baroin）和皮埃尔·莫斯科维奇（Pierre Moscovici），他们在2011年至2014年先后担任法国财长职务。

上述报告是维基解密与《解放报》（Liberation）及网络媒体Mediapart联合发布的。维基解密一周前报告称，至少在2006年至2012年5月期间，美国国家安全局对法国先后三任总统进行了监听。法国政府因此向美方提出抗议，称盟国之间的此类行为不可接受。

维基解密在一份文件中称，从2002年开始以及自2012年以来，美国国家安全局曾要求澳大利亚、英国、加拿大及新西兰的情报机构收集各种法国出口合同草案信息，相关合同涉及金额超过2亿美元，包括电信、电力、核能、运输和卫生等部门。

维基解密的文件中没有提及具体的法国企业名称。

另一份被曝光的文件显示了莫斯科维奇与一名社会党参议员的通话摘要，当中包括两人谈论法国经济状况不佳以及正在进行的预算谈判的通话内容。莫斯科维奇现任欧盟经济事务专员。

法国外交部发言人周一拒绝发表评论。

美国国家安全局及美国国家情报总监办公室不会对此专门置评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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