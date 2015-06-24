美国近年来曾监听三任法国总统--维基解密

路透巴黎6月23日 - 维基解密周二发布的声明引述绝密情报报告和技术文件称，美国国家安全局曾对法国前总统希拉克、萨科齐以及现任总统奥朗德进行监听。

法国日报《解放报》（Liberation）以及新闻网站Mediapart最先报导该消息。维基解密称，至少在2006年至2012年5月期间，美国国家安全局对法国先后三任总统进行了监听。

维基解密称，相关文件来自美国国家安全局对奥朗德、萨科齐、希拉克以及法国内阁部长和法国驻美大使的通讯监控资料。

文件显示，据称萨科齐曾考虑在美国不介入的情况下重启巴以和谈，而奥朗德早在2012年就担心希腊退出欧元区。

维基解密创始人阿桑奇在声明中称：“法国人民有权知道，他们选出来的政府被以为是盟国的一方进行恶意监控。”他补充道，很快还会有“重磅披露”。

此次相关文件中包括对法国政府官员间谈话内容的总结，话题涉及全球金融危机、欧盟的未来、奥朗德政府和德国默克尔政府的关系、法国为决定联合国高层人员组成所作努力、以及法国和美国政府间围绕美国针对法国进行间谍行动的争议。

此外，文件中还有法国爱丽舍宫许多官员的手机号码，包括总统的手机号码。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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