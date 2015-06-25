奥巴马电话中向奥朗德重申将停止监听活动

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透巴黎6月24日（记者 John Irish/Elizabeth Pineau） - 美国总统奥巴马周三在电话中向法国总统奥朗德重申，美国政府将结束被其盟友视为“不可接受的”监听活动。
奥朗德办公室公布了两位总统的电话交谈内容。维基解密周二披露美国国家安全局（NSA）对法国先后三任总统实施了监听。
维基解密之前曾披露称，NSA曾对德国进行监听，而德国联邦情报局（BND）则与NSA合作，刺探欧洲其他国家的官员和公司。
“奥巴马总统再次明确强调他的严正承诺……结束过去可能发生过的、被盟友视为不可接受的此类活动，”法国总统办公室表示。
“法国不会允许危及国家安全和利益的行为，”奥朗德办公室稍早声明称，并表示这不是美国针对法国的间谍活动指控第一次出现。
奥朗德办公室表示称，法国一位高级情报官员将前往美国商谈此事并加强两国间的合作。
“我们必须得核实这一监听行为是否已经终止，”法国政府发言人Stephane Le Foll对记者表示，并表示部长们被告知在手机通话时应谨言慎语。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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