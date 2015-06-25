奥巴马电话中向奥朗德重申将停止监听活动

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎6月24日 - 美国总统奥巴马周三在电话中向法国总统奥朗德重申，美国政府将结束被其盟友视为“不可接受的”监听活动。
奥朗德办公室公布了两位总统的电话交谈内容。维基解密周二披露美国国家安全局（NSA）对法国先后三任总统实施了监听。
维基解密之前曾披露称，NSA曾对德国进行监听，而德国联邦情报局（BND）则与NSA合作，刺探欧洲其他国家的官员和公司。
“奥巴马总统再次明确强调他的严正承诺……结束过去可能发生过的、被盟友视为不可接受的此类活动，”法国总统办公室表示。
“法国不会允许危及国家安全和利益的行为，”奥朗德办公室稍早声明称，并表示这不是美国针对法国的间谍活动指控第一次出现。
奥朗德办公室表示称，法国一位高级情报官员将前往美国商谈此事并加强两国间的合作。
“我们必须得核实这一监听行为是否已经终止，”法国政府发言人Stephane Le Foll对记者表示，并表示部长们被告知在手机通话时应谨言慎语。（完）
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