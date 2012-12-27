法国电力称不知晓与中国广东核电集团协议条款被调查

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透巴黎12月27日 - 法国电力集团(EDF)(EDF.PA)一名主管对巴黎人报(Le Parisien)表示,该公司不知情法国财政部调查EDF与中国广东核电集团(CGNPC)合作协议一事.
以嘲讽揭丑着称的法国周报闲话(Le Canard Enchaine,又译鸭鸣报)报导称,EDF与广东核电集团2011年11月签署合作协议的条款正被调查.
"我完全不知情,"EDF集团发电部门执行副总裁Herve Machenaud接受巴黎人报专访时称,访问于周四刊出.
Machenaud表示,中法在核能产业上的合作是"透明的".
他指出,法国前总理菲永否决EDF与广东核电集团2011年签署的协议,理由是协议排除了法国核反应堆制造商Areva(AREVA.PA).
不过,上述三方近期签署1,000-MW反应堆的协议则得到法国政府支持.(完)
(编译 沈以文; 审校 蔡美珍)
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