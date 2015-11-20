克里称美国有能力较快让“伊斯兰国”停止为害

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透华盛顿11月19日 - 美国国务卿克里周四称，美国有能力以相对较快速度让“伊斯兰国”停止为害。
“我们将击败‘伊斯兰国’。我们一直称这需要时间，”克里说道。
“我们在2001年开始打击‘基地’组织，花了多年时间方消灭了本拉登和‘基地’高层，并让‘基地’组织停止为害。我们希望对付‘伊斯兰国’所需时间可以更短，我们认为我们有能力做到这点，”他向记者表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。