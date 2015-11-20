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时事要闻 | 2015年 11月 20日 星期五 10:37 BJT

克里称美国有能力较快让“伊斯兰国”停止为害

路透华盛顿11月19日 - 美国国务卿克里周四称，美国有能力以相对较快速度让“伊斯兰国”停止为害。

“我们将击败‘伊斯兰国’。我们一直称这需要时间，”克里说道。

“我们在2001年开始打击‘基地’组织，花了多年时间方消灭了本拉登和‘基地’高层，并让‘基地’组织停止为害。我们希望对付‘伊斯兰国’所需时间可以更短，我们认为我们有能力做到这点，”他向记者表示。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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