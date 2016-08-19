德国招徕位于伦敦的外国银行搬迁至法兰克福

路透法兰克福8月18日 - 周四一名德国政界人士称，英国公投脱欧之后，他一直在尝试劝服外国银行迁至法兰克福，他提出欧洲最大经济体德国打算挖伦敦墙角来提升本国金融重镇实力的做法。

黑森州财长Thomas Schaefer称，他已与位于伦敦、在法兰克福有分支机构的银行以及其它银行进行了商谈，并试图说服可能迁址的银行当地的劳工法律和税收并不过分繁苛。法兰克福位于黑森州。

但Schaefer并未说明有关减税或其它让步措施等特殊协议的前景。他表示，法兰克福的基础设施、以及欧洲央行总部就设在法兰克福的事实，是银行搬迁至此的充分理由。(完)