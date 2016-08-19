德国招徕位于伦敦的外国银行搬迁至法兰克福

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透法兰克福8月18日 - 周四一名德国政界人士称，英国公投脱欧之后，他一直在尝试劝服外国银行迁至法兰克福，他提出欧洲最大经济体德国打算挖伦敦墙角来提升本国金融重镇实力的做法。
黑森州财长Thomas Schaefer称，他已与位于伦敦、在法兰克福有分支机构的银行以及其它银行进行了商谈，并试图说服可能迁址的银行当地的劳工法律和税收并不过分繁苛。法兰克福位于黑森州。
但Schaefer并未说明有关减税或其它让步措施等特殊协议的前景。他表示，法兰克福的基础设施、以及欧洲央行总部就设在法兰克福的事实，是银行搬迁至此的充分理由。(完)
(编译 王琛；审校 张明钧)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。