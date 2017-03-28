富兰克林邓普顿长期看好中国A股 称MSCI指数纳入A股是大势所趋

路透上海3月28日 - 全球知名投资管理机构--富兰克林邓普顿(BEN.N)新兴市场团队主管周二表示，该公司长期看好A股市场，而且A股被纳入MSCI指数已是大势所趋。

富兰克林邓普顿去年已在上海成立外商独资子公司（WFOE）,并获得咨询牌照。据富兰克林邓普顿投资（亚洲）公司总裁张伟透露，目前该子公司正在申请投资管理牌照。一旦申请成功，富兰克林邓普顿将在中国设计和推出新的投资产品。

富兰克林邓普顿新兴市场团队董事总经理兼首席投资官史蒂芬.多佛表示，“明晟MSCI有征求我们意见，因为我们是一个比较大的投资者，...我们认为A股被纳入MSCI指数是不可避免的。”

他说，目前中国经济和中国市场在全球性的投资指数中比例较低，海外投资者在投资组合中对于中国股票配置不足。未来只要将中国投票在全球投资组合的占比提高到一个市场应有的水平，就会有大量海外资金涌入A股市场。

他还表示，随着沪港通和深港通的开通，海外投资者投资A股的便利度已超过QFII机制（合格境外机构投资者），而且A股大面积停牌现象已有较大改善，现在富兰克林邓普顿进行A股投资已较以往便利很多。

对于MSCI是否纳入A股的决定对公司投资策略的影响，他解释称，富兰克林邓普顿采取主动投资策略，根据股票基本面、以自下而上的方式选股；而MSCI的决定更多影响到被动投资策略。不过公司客户很多会把相关的指数基金表现作为邓普顿基金的业绩评估标准，因此公司亦会关注MSCI决定所带来的各方面影响。

全球指数提供商--MSCI明晟(MSCI.N)近期正在就将中国股市纳入其指数向市场参与者征求意见。不过，此次MSCI的新方案改动较大，超出市场预期。新方案将沪港通和深港通作为框架基础，而非之前的QFII和RQFII机制。指数纳入A股的数量由原先计划的448只减至169只，A股占MSCI中国指数和MSCI全球新兴市场指数的权重分别下降至1.7%和0.5%。

多佛还指出，他们对于A股市场长期看好，因为中国仍有很多成长机会，而且中国政府正着手解决许多关键的结构性问题，中国经济也正向消费驱动转型。他们更看好许多中小型A股公司的成长机会。

他介绍说，目前邓普顿全球基金主要投向三个中国主题，其一是互联网和电子商务，其二是奢侈品消费，第三是保险；而公司在中国管理的A股基金除了上述三个主题，还会关注大众消费股及原材料股估值修复的机会。

“在矽谷可能有一种看法，觉得中国技术好像都是照抄发达国家先进技术，我觉得这种观点是非常不对的。”他说，比较中美两国的技术，在某些方面中国技术更加先进，因此有些国际投资者正错失这类股票的投资机会，而在邓普顿的投资组合中，他们将对这类股票进行超配。

他并称，“我们现在对于中国崛起的新经济是感到非常的兴奋和看好的，譬如像腾讯(0700.HK)这样的公司，我们认为是有很多的机会，而且他可以代表中国另外一种新面貌。”

富兰克林邓普顿的投资团队提供包括股票、固定收益、另类投资等各资产类别的投资管理，拥有超过65年的投资经验。截止2月底，其管理逾7,382亿美元的资产。（完）