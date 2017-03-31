投行观点：Franklin Covey目标价从24.5美元下调至24--B. Riley

《汇市简讯》美元指数窄幅波动，对穆迪调降中国评级反应平淡

0310GMT * 美元指数在亚洲盘开盘上扬0.4%，之后持平，对穆迪调降中国评 级反应平静 * E-迷你标普500指数期货跌0.1%，美国原油涨0.5%，日股日经指数 涨0.5%，日本外亚洲股市跌0.1%，中国股市沪综指跌0.5% * 动能分析显示中性趋势，5日、10日和20日移动均线向下，偏空格 局确立 * 长线目标为95.88 * 纽约盘低点96.87和本周高点97.44分别为支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 张涛)