贝肯鲍尔：拜仁的罗本自私

拜仁慕尼黑历史巨星贝肯鲍尔对队中状态不佳的荷兰边锋罗本提出批评，称他开始变得自私，罗本最近几场失去先发位置。贝肯鲍尔周一对《Sky》表示：“他让人失去了一些对他的好感。他进球後不是跑向助攻的队友，而是跑向看台上的家人。有时队友会想：‘你不认可我的贡献’，下次看你自己的吧。”路透