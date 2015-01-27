2014年证券欺诈集体诉讼金额降至八年低点--研究

路透纽约1月27日 - 新的研究显示，指控企业进行证券欺诈的联邦集团诉讼金额大幅下降。目前美国股市牛市已进入第六个年头。

基石研究咨询公司(Cornerstone Research)和斯坦福法学院周二公布的研究报告显示，按照欺诈指控披露时的股价跌幅计算，2014年股东提出的损失金额下降了45%，至八年低点570亿美元。

其中一个原因可能是股东盯上了较小的目标。基石研究咨询公司表示，标准普尔500指数.SPX成分股中，只有11家公司遭到集体诉讼，是2000年开始收集该类数据以来最少的一年。

和解金额也下降了。

NERA Economic Consulting上周公布的研究报告显示，2014年平均和解金额降到了3,400万美元的三年最低水平，远低于2013年的8,600万美元。NERA表示，2014年解决的案件只有94件，追平1996年以来的最低数量。

在全球金融危机期间股市大跌之后，集体诉讼规模膨胀，而且比较频繁。

标准普尔500指数已自2009年3月低点上涨了将近两倍，Nasdaq综合股价指数.IXIC飙升了将近三倍。

“金融危机相关案件结束，以及牛市行情，影响了案件的数量与金额，”证券集体诉讼中的原告律师Jacob Zamansky表示，“发行人与银行将会有许多欺诈与违规行为，足以让我们的生意保持兴隆。”

证券集体诉讼指控企业发布虚假或者误导性陈述，或者隐瞒本应披露的坏消息，导致投资者在购买股票时支付过高价格。

基石研究咨询公司表示，2014年原告提起了170件诉讼，多于前一年的166件，但低于1997-2014年的平均水平188件。

NERA表示，和解案件数量减少，可能是因为企业采取“拖延”战术，希望原告无法证明企业曾做过实际影响了股价的不实陈述。

这是美国最高法院2014年6月在裁决中提出的一项要求。(完)

(编译 张涛；审校 白云)

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