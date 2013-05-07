安永调查称大量企业通过造假实现财务目标

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦5月7日 - 安永会计师事务所在周二公布的《欺诈调查》(Fraud Survey)中称，全球很多地区的企业高管面临实现增长的重压，以致很多企业做假帐。

安永称，在欧洲、中东、非洲和印度等36个国家中接受询问的3,500名员工中，有五分之一的人表示，他们在过去12个月中看到自己所在的企业存在财务造假。

此外，有42%的受访董事及高管表示，他们对“一些不合规的财务报告手法”心知肚明。

几乎有四分之一的受访高级财务服务人员表示，他们清楚财务作假，有近10%的员工称，他们的企业低估成本，夸大收益或使用毫无原则的销售策略。

同时，所有行业近半数的受访销售人员并未将反腐政策列入考虑范畴，有逾四分之一的销售人员认为提供礼品或服务以获得或保持业务是可以接受的。

在印度，有超过三分之一的受访者认为送现金是合理的，是西欧人数的三倍。

安永欺诈调查和争议服务部门负责人David Stulb表示：“我们的调查显示，为了在当前环境下寻求增长并改善业绩，很多人似乎对不道德行径感到心安理得。”

在西班牙，61%的员工认为，公司常常夸大经营业绩，而持有类似观点的芬兰员工仅有7%。

安永称，从挪威到尼日利亚、从俄罗斯到希腊，绝大多数管理人员对未来12个月录得靓丽财务业绩感到压力。（完）