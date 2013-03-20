房贷美控告十数家银行操纵Libor致其损失

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透纽约3月19日 - 美国住宅贷款抵押机构房贷美(Freddie Mac)FMCC.OB对十几家银行提起诉讼，指控这些银行涉嫌操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)，使其招致损失。
被告中包括美国银行、摩根大通、瑞银及瑞士信贷。
根据诉讼文件，房贷美指控被告银行在2007年至2010年合谋操纵Libor。房贷美投资于美元Libor相关联的抵押贷款债券及掉期工具。
诉讼称，这些银行联手人为压低美元Libor，“旨在隐瞒各自的财务问题并提高获利”。诉讼寻求赔偿，具体数额待定。
根据路透12月获悉的一份备忘录，Libor操纵案可能令房贷美和房利美(Fannie Mae)损失超过30亿美元。
美银、摩根大通、瑞银、瑞信及其他涉入银行未对置评请求立刻做出回覆，或者拒绝置评。(完)
(编译 王兴亚; 审校 张若琪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透新加坡4月6日 - 一项路透调查显示，过去两周投资者增加了对人民币、坡元和韩元的多头押注，因美元走势继续挣扎，市场对多数新兴亚币的人气高涨。
路透法兰克福4月6日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周四支持央行既有阐明的政策计划，实际上等于驳斥了市场认为欧洲央行或许考虑在结束购债之前上调利率的猜测。