法国财长萨潘称必须全力避免希腊退出欧元区

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透巴黎6月20日 - 法国财长萨潘接受报纸专访时称，如果希腊退出欧元区，对希腊将是一场灾难，必须采取一切措施避免发生这种状况，因为后果难以想象。
萨潘还表示，希腊必须拿出“可靠”而且“严肃”的方案。
“我们必须达成协议，让希腊避免眼前的灾难，并长久的恢复就业、增长和投资，”他对Le Journal du Dimanche报表示。
当被问及如果希腊退出欧元区，会发生什么时，萨潘表示，“这是个未知的领域，谁也不知道有多大风险。因此我们必须避免出现这种状况。”
欧元区领导人周一将举行紧急峰会，以设法避免希腊违约。希腊银行提款加快，政府收入大幅减少，该国政府与国家债权人就改革换援助的协议谈判仍处在僵局。(完)
(编译 李春喜 审校 王丽鑫)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。