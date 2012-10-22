《Freeland专栏》非洲：下一个经济亮点？

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（Chrystia Freeland是路透专栏作者，本文仅代表其个人观点。）
路透纽约10月18日电---如果你试图在相当低迷的全球经济中寻找一些亮点，参考部分全球最聪明的投资人日益增强的共识，非洲或许是下一个巨大的新兴市场。
这对非洲人来说是非常好的消息。正如我们在亚洲很多地方看到的那样，经济的发展完成了数十年的善意发展努力都未能达成的目标，帮助数亿人脱离贫困。如果故事在非洲重演，世界将面目一新。
本月底将发布的随笔汇总《The Fastest Billion: The Story Behind Africa's Economic Revolution》强力表达了非洲将成为世界下一个新兴经济巨头的观点，该书收录了立足于俄罗斯、拥有全球视野的投资企业Renaissance Capital支持下完成的一系列相关文章。
很多研究全球经济的学者达成了一项共识：投资决策在於选择“最干净的脏衣服”，这是太平洋投资管理公司(PIMCO)首席执行官埃里安(Mohamed El-Erian)的名言。美国面临财政悬崖和政治僵局，欧洲在数年的低增长和立即崩溃间摇摆，就连中国经济也在放缓。
Renaissance Capital首席执行官Stephen Jennings认为，非洲正在蒸蒸日上。“非洲是全球唯一一个增长加速的地区。如果剔除南非，非洲实际上正在非常迅速的增长。”
Jennings指出，非洲正在沿着巴西、中国和印度等国家近几十年的足迹前行，唯一不同的是非洲的变革更加迅速。
“非洲的增长可能和亚洲在上世纪70年代初的情形相似，有望持续30年。想想上世纪七十年代初期亚洲是怎样的状况，这很有帮助，那时全球大多数战争发生在亚洲，亚洲的GDP和平均寿命是最低的。人们以为那是亚洲就那样了。”
Jennings认为，现在对非洲的偏见比上世纪70年代对亚洲的偏见更深。不过非洲正在悄悄地改变。
“我们不是在预测，这是正在发生的事实。广泛的亚洲式现代化进程正在非洲发生。”
Jennings指出，肯尼亚在五年内将婴儿死亡率减半，同样的工作印度花了25年。他预计，用不了一代人的时间，非洲在世界的地位将完全改变。他认为2050年尼日利亚将是全球第一人口大国，届时非洲经济规模将超过美国和欧洲的总和。
预测非洲复兴的不只Jennings一人。两年前，管理咨询机构麦肯锡曾发布一份名为《苏醒的雄狮：非洲经济发展与潜力》(Lions on the move: The progress and potential of African economies)的报告。
报告称，非洲经济“加速增长”，2000-2008年间GDP每年增长4.9%。“尽管外界广泛认识到非洲经济增长动力增强，但对其背後的原因和持续下去的可能性却了解不多。我们的分析显示，非洲经济的长期前景非常强劲。国际社会不应忽视非洲的潜力。”
非洲增长的一个明显原因是商品价格飙升，两个报告都提到了自然资源的影响。报告也都注意到了内部的原因，可预见的一条是管理改善。
非洲人口结构带来的好处可能不那麽好预见。不久以前，儿童还是非洲的不幸，现在他们则成了全球精英看好非洲的原因。这只是我们改变对婴儿和经济看法的开始：工业革命将孩子从家庭的劳动力变成了奢侈品。现在情况仍然如此，对於国家经济来说，婴儿正在成为最珍贵的资源。
麦肯锡和Renaissance都发表了看好非洲的报告，这对整体多是阴郁新闻报导的非洲来说，是个非常令人欢迎的看法。不过其中一条乐观假设值得商榷，特别是因其影响广泛。
该观点认为，非洲经济增长将和民主共同进步。两者确实存在联系，但是对於非洲来说，情况未必如此，正如中国、俄罗斯甚至土耳其等其他新兴市场那样。
记者保护委员会（Committee to Protect Journalists）负责人Mohamed Keita指出，在埃塞俄比亚等限制言论自由的国家，经济增长助长独裁主义，而非削弱。
这也是普京模式：不要想迅速增长的GDP带来言论自由和多元性。不只是国内的选民被这种观点迷惑，西方投资者和很多西方政府也对此坚信不疑。不过新兴市场国家需要考虑独裁主义下的增长还能持续多久。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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