《Freeland专栏》香港电影“商战”勾画出全球化意涵和东西经济势力转变

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Chrystia Freeland 编译 王冠中/程琳/张明钧

路透纽约8月16日电---我们都知道多花些时间来思考全球化的意涵以及巨额金融交易的复杂性是很重要的.但这些未必总是最吸引人的议题,尤其是在昏昏欲睡的8月下半月.想要以轻松的方式来探讨这两个当代重大议题,不妨花点时间看看以香港金融业为背景的惊悚片"商战"(Supercapitalist).

该片最让人印象深刻的是其中所划分的行业道德阶级.真正有道德的资本家是科技人士,他们辛勤工作、有创造力且专注于创新,其成果不但能提升大众的生活,也有助於公司获利.其次是实质事物的生产者,在电影中举出的是物流公司.最糟糕的就是金融家,他们狡诈、残酷,只在乎赚钱,就算牺牲他人生命也在所不惜.

鉴於公众对银行家的看法,美国总统候选人罗姆尼的幕僚应该要看看这部电影,并且和该片演员兼编剧丁温庆聊聊,因为这部片子提出了一些尖锐的政治问题,尽管丁温庆的目的完全是在艺术的呈现,他想要叙述一段"放诸四海皆准的人性故事".他对於行业的道德分级,把金融家摆在道德阶级的最底层,是出於直觉,而非深思熟虑的选择.这也说明了当前公众对此议题的看法,即使是在全球最活耀的金融前线中亦然.

丁温庆对於全球化的探讨更微妙也更自觉."商战"的场景从会议室和货运场一路拉到赌场和充满应召女的酒吧,适切地传达了这个处於快速经济转变阵痛期的城市气氛.丁温庆在纽约试映会上向观众表示,他所居住的香港是个"让人美梦成真的城市".

"在亚洲你要冒很大的风险,"晚些时候他对我说,"就像一个跷跷板.现在什麽都在向东方倾斜.我们不能忽视这一点.这里有大量的成长与机遇."

能快速领略到中国上升过程中的一些风味与色彩,是既有益又有趣的事情,而故事本身我们又并不陌生.所以,丁温庆对这一题材的变奏演绎才如此受欢迎.

其中一处演绎是,邪恶贪婪的资本家都是美国白人(其中一个不可避免的是Silverman Brothers的一名投行家),受他们欺榨的都是努力工作而又顾家的中国商人.每当美国担心中国资本家抢他们饭碗时,丁温庆在香港文化下熏陶出的视角都可以成为颇具价值的对照.

这部电影还触及到另一个理念,同时也是丁温庆生活中接触到的一些人的想法,那就是对现如今尚无心理归属感的美国移民来说,美国梦是反过来的.在总统选战中的核心真理,依然是美国是众所向往、充满机遇之地.但"商战"中的主角,则恰恰是回到故土寻求财富的移民的儿子.

要了解这样的转变有多么的迅速及深远,可以从丁温庆父母对於他决定搬回香港的反应窥知一二.

"他们真的不希望我回到亚洲."出生在纽约市北边威郡(Westchester County)、父母为菲律宾华侨的丁温庆表示,"他们说'我们搬到这里就是为了让你有更好的生活'."

电影"商战"中的最重要议题,就是在全球化年代里国籍的流动.

电影中的生活背景故事是一个老掉牙的认同议题:亚裔美国人缺乏主角的角色.这个议题也是丁温庆不愿多说的部分."我不希望这只是一个亚裔美国人的故事."他说道,"这都什麽年代了?"

但他承认拍这部电影的强烈动机,就是为他自己量身打造领衔主演的角色."我了解到就算我再怎麽勤于训练,就算我是最棒的演员--当然我不是啦,可是没有机会也是没有用的."

讽刺的是,这部电影呈现的是,当像丁温庆和片中主角这样的亚裔美国人到了亚洲时,他们往往会马上被视为美国人.

对於他本身而言,他说他的身分取决於他所在的地方."我们当中有很多人认为,当我们来到亚洲时,就感觉更像美国人."他说道."到了美国,就感觉更像亚洲人."

这样的身分混同会让人感觉不舒服,要永远当局外人恐怕有困难.但随着全球经济的互动升高,丁温庆认为可以归属於多个地方已然成为一项优势.

"我们可以串连两边的文化,当亚洲正在崛起时,这是一个优势."他对我说."世界变得越来越全球化,让我们这类的人在促进全球融合上处於一个非常有趣的位置.新的全球化正在产生当中."(完)

--编译 王冠中/程琳/张明钧;审校 隋芬/于春红

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