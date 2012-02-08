《Freeland专栏》“小富”与“大富”的战争

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(Chrystia Freeland是路透专栏作者，本文仅代表其个人观点。)
路透1月17日电---瑞典经济学家Anders Aslund曾致力於研究前苏联领导人，并为他们担任顾问，他在2004年底乌克兰“橙色革命”巅峰时访问基辅，回到他位於美国华盛顿特区的办公室後，他却给出了一个令人有点意外的观点。
当时多数报导将“橙色革命”描述为乌克兰西部民众反抗政府亲俄罗斯立场，或者是理想主义的学生不愿忍受政治压迫。
这两种看法都没错，但Aslund给出了第三种角度。
他告诉我，“橙色革命”是百万富翁与亿万富豪之间的一场对抗。当时乌克兰的“裙带资本主义”对一小撮人脉广的寡头极其有利，却损及正在崛起的商界精英，後者终於忍无可忍地抗争，要求更公平的游戏规则。
而过去12个月中，我们看到百万富翁与亿万富豪的对抗在世界各地铺开。埃及解放广场的骚乱就是个例子，其组织者包括谷歌驻迪拜高管Wael Ghonim，这场抗议活动也迅速赢得了该国军界精英的支持。
印度也上演了类似的一幕，社会活动家安纳?哈扎尔(Anna Hazare)领导的反腐绝食抗议活动，被誉为印度城市中产阶级政治上的觉醒。
而12月莫斯科的反普京抗议活动也差不多，这场抗议活动的催化剂是一名律师博主，并吸引了许多身穿皮衣的专业人士走上街头，因此有“貂皮革命”之称。
在美国，“占领华尔街”有点不同，看起来是99%普罗大众与1%富人的对立。但如果深入看数据，你会发现在这1%的富人内部，其实有更巨大的分化。
占人数0.1%的巨富将另外0.9%的“小富”远远甩在了後头，这种分化表现在文化层面，也表现在经济层面，而一旦演变到政治层面，就可能改变这场全国性运动的格局。
眼下公众关於收入不平等的辩论，还没太涉及这1%富人内部的分化，这也许是由於在眼下失业率接近9%、中产阶级家庭备受冲击的情况下，实在不是讨论金字塔顶1%富人内部分级的好时机。
世界银行经济学家Branko Milanovic重点研究全球收入分配，他在新书《有产与无产》（The Haves and the Have-Nots）中写道，研究贫困要取得资金赞助，比研究收入不平等要容易得多。
Milanovic指出，这是由於富人并不热衷关於收入不平等的研究。事实上，华盛顿一家知名智库的负责人曾经告诉他，该智库董事会几乎不可能资助主题涉及收入或财富不均的研究。
确实，他们愿意资助关於消除贫困的研究，但不平等则是另一回事了。为什麽呢？因为表现出对贫困问题的关注，可以打造非常正面的形象：“我”愿意花自己的钱去帮助他们。但关於贫富不均是另一回事。每提到这个，等於在提醒别人“我”的收入是否恰当或合法。
在1%的富人内部，对财富不同等级其实非常敏感，简直堪比印度媒人对社会等级区分的敏感程度。拜曼哈顿联邦检察当局的窃听服务所赐，公众近期听到富人之间的一次对话，了解到富人内部一些分化。
这是对冲基金投资者Raj Rajaratnam与当时麦肯锡合伙人Anil Kumar之间的一次对话，当时两人在谈论他们共同的朋友--Rajat Gupta，麦肯锡前董事总经理。Rajaratnam後来因内幕交易获罪。
这次对话是在2008年8月，当时Gupta考虑离开高盛董事会、拟担任私募基金集团KKR顾问。
当时Rajaratnam对Kumar说：“我觉得他是想进那个圈子，那是10亿美元富豪的圈子，对吧？而高盛就像是数亿身家富豪的圈子，你说呢？”
私服基金业亿万富豪Pete Peterson的女儿Holly Peterson也谈到过富人阶层内部的冲突。她对我说道：“我觉得，收入500-1000万美元的人，肯定不觉得自己挣钱够多了。能有私人飞机不是很好吗？就算每年挣个500万美元，总还是有许多求之而不得的。富人中的较低阶层，他们给自己设定的生活方式超出了自己的能力。他们几乎刷爆信用卡，这点跟收入10万美元的中产阶级没啥差别。他们不觉得自己富有，他们总想跟挥金如土的人比，有许多事求之而不得，于是他们觉得自己贫困，这种想法实在荒诞又让人不齿，但这就是事实。”
虽然富人内部的不安全感和嫉妒心已经昭然若揭，但想要更好地了解富人阶层内部真实情况，还是得看看数字。
伦敦政治经济学院Brian Bell和John van Reenan对英国巨富进行了深入研究。他们发现，富人阶层内部的财富分配不平衡，与整个社会的财富分配失衡一样严重。
1998年时，占全社会1%的富人中，其中顶尖的2%富豪占了富人阶层薪资收入的11%，2008年时比例上升至13%。而在金融家阶层内部，富者愈富的倾向更为突出。
美国政治学家Jeffrey Winters设计出另一种途径，来权衡“小富”与“大富”之间的差别。他设计的“物质力量指数”（Material Power Index，MPI）衡量美国收入榜前10%的人，收入相对其他90%人平均收入的倍数。
该指数显示，如同爬山时越到顶部坡度越陡，美国人收入极化的趋势，越到富人阶层就越明显。收入前10%的阶层MPI是4倍。而1%的阶层MPI则是15倍。如果再看看金字塔顶的0.1%，该指数则高达124倍。Winters认为，这就是“小富”与“大富”的界限。
他谈到0.1%的巨富时说：“2007年，平均年收入达到400万美元以上的人，有15万人。这就是巨富的门槛。”
Winters对上个世纪美国税收政策的研究发现，1913年美国开始徵收联邦所得税时，针对的主要是占0.1%的超级富豪。但此後100年，情况发生变化。眼下，在占人口1%的富人阶层内，你越富有，实际税率反而越低。以2009年为例，1%的富人阶层所得税率超过23%；但0.1%的超级富豪税率约为21%；名列前400的顶级富豪税率则不足17%。
“小富”与“大富”之间的鸿沟，可能产生严重的政治後果。
就算是在美国，也只有412个身家超10亿美元的富豪，0.1%的阶层有134,888个纳税人。1%的范围自然大多了，有多达749,375人。1%的人平均年收入486,395美元，其实也不比10%的阶层平均年收入128,560高出太多。
这1%中的“小富”阶层，从财政上来说对美国至关重要，政治上也是如此。如果丧失了这些人的支持，精英分子就会沦入孤立的境地。
历史上看，美国“小富”阶层以往觉得自己与“大富”差不多，相差的无非就是一个宏大的想法或重要的职位而已。
但眼下有些迹象表明，“小富“开始质疑“大富”享受到了不公平的待遇。迹象之一是，“裙带资本主义”不仅成了“占领华尔街”运动的抗议目标，也成了“茶党”中坚分子佩林（Sarah Palin）和保守派知名人物瑞恩（Paul Ryan）的靶子。
“小富”与“大富”逐步出现的分裂，其潜在影响力可能远超过“占领华尔街”运动。我们都知道左派向来对金融业是持怀疑态度的，但令人意外的是，现在就连华尔街人士也对自己的老板持怀疑态度。
我们不妨来看看，当许多华尔街高管抱怨称自己被丑化形象时，投资顾问Joshua Brown是怎麽看的吧。
他在博客上回应道：“事实上，我们绝不像你们这些富人以为的那麽仇富，我们热爱富人。我们热爱他们的成功故事。按照美国人的特点，我们会以为我们都能沿着精英的足迹前进，虽然只有极少的人能走到这步。所以说，我们不仇富。我们痛恨的是掠夺者。美国痛恨不合理的特权、痛恨不公平的竞争和永远没有破产威胁的裙带资本主义，痛恨牺牲多数人利益、成全少数人私利的规则变化，痛恨那些被救援、面临带来的後果却没有丝毫愧意和歉疚的人。”
在民粹主义时代，如果所有百万富翁都认为有朝一日也能变身亿万富豪，那麽亿万富豪就能高枕无忧。倘若这个信念轰然倒塌，“小富”与“大富”的战争可能後果严重。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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