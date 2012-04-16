《Freeland专栏》“差工作和好工作”的时代 就业极化的痛楚冲击中产阶层

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Chrystia Freeland 编译 高琦

路透纽约4月12日电---中产阶级正面对着新的坏消息:随着经济的复苏,中产阶层的就业机会却未见改善.一份重要的新研究将就业市场的长期趋势与商业衰退和反弹的周期联系到一起进行分析,最终得出了这个令人沮丧的结论.

杜克大学的经济学家Nir Jaimovich和英属哥伦比亚大学的经济学家Henry E. Siu将西方发达社会中的这个重大持续变化作为他们的研究对象,这种变化被经济学界称之为就业市场的"极化现象".这个论点的最知名代表是麻省理工学院的David Autor.另两位学者Maarten Goos和Alan Manning则将该研究的领域扩大到英国,并且赋予其一个更为生动形象的称呼,即"差工作和好工作"的同时崛起.

他们的看法是,由於科技带来的进步,越来越多的程式化工作能够交由机器来完成.最明显的例子就是制造业领域越来越广泛的自动化.但现在,就连一些例行的程式化白领工作也可以由机器完成了,比如旅行代理,以及大量原本由高薪和高学历的助理们来从事的法律"发现"工作等.

那些经过大浪淘沙後留下来的就是所谓的"好工作",即位於收入层高端的无法被机器所替代的白领工作,比如电脑软件编写和复杂的金融交易设计等.与此同时,大量的"差工作"也没有受到技术革命的冲击,即那些非程式化的需人工处理的工作,比如收运垃圾和在餐馆里削洋葱等.

广泛的经济研究则发现,就业极化现象正在整个西方发达世界蔓延,并在过去三十年间引发了许多社会和政治方面的紧张与不安,作为个体我们都能亲身感受得到,尤其是经济体系顶端和底层的人群差异正日益扩大,与此同时,原本是视作社会中坚支持力量的中产阶级正在大面积消失.

Jaimovich和Siu的研究新发现在於,就业极化现象并不是缓慢渐进的发展过程,相反是一种短期内的突然转变.中产阶层遭遇的情况并不是"温水煮青蛙",而更像是间歇式的经历极高温度下的炙烤.这些迅速的突变发生在经济下滑阶段.根据Jaimovich和Siu对1980年代中期以来的美国市场的研究,中产阶层的技能工作当中有92%都丧失在12个月的衰退期.

"我们通常以为衰退是暂时的,但它们实际上却引发了永久的变化."Siu表示,"有关经济周期的一个大谜题就是,为什麽过去的三次经济衰退都经历了'失业型的经济复苏(jobless recovery)'.这是因为那些中产阶层的技能工作消失了."

经济学家通常热衷於搜寻有关趋势的经验性证据,而其实我们普通人往往在日常生活中都已经感同身受了.当Siu将他的研究结果与家人分享时,就证明了这一点.

"我对岳父谈起这个现象,他曾经在石油行业担任管理者."Siu说道,"岳父告诉我事实就是那样的.之前每位副总裁都有一个专有秘书,当经济衰退时他们解雇了秘书,但衰退过後,他们并未恢复到以前的用人情况,而是两位副总裁搭伙共用一位秘书."

在美国最新的3月非农就业报告中也可以发现一些佐证.数据显示尽管商店销售情况在近期好转,但零售业却依然减少了3.4万个就业岗位.一些经济学家将这种明显的不匹配情况归因于科技的力量,具体到这个案例就是指电子商务的影响.

"这与我们的研究绝对吻合,"Siu表示,"销售员是例行程式化工作的典型代表."

Jaimovich-Siu研究报告指出,"失业型的经济复苏"只在最近的三次经济衰退中表现明显,而且完全是在程式化工作领域出现.在这个就业领域,工作岗位从未真正从低谷中复苏,也从没有恢复到衰退发生前的水平.

Siu将此称之为"惊人的发现".亚特兰大美国联邦储备银行的研究部主管David E. Altig赞同该观点,并就此研究报告还写了一篇博客,他指出"你们点明的一个重要事实就是,这其实是所有失业型衰退的根源所在."

Siu劝我不要太悲观了."从历史的长河来看,科技发展是好事情."他提醒我,"200年来我们一直在对抗这种科技力量的冲击.想想卢德分子(Luddites)."

(注:卢德分子指的是十九世纪初由反对机械工业化并捣毁机器的英国手工业者)

这是很重要的一点.我们所有人,特别是对已经被神圣化的中产阶层而言,假若当时的卢德分子占了上风并阻碍了工业革命的发展,那麽我们现今的处境肯定是糟糕得多得多.最近一波工业革命浪潮就是过去三十多年间的科技大爆炸.

但也必须承认的是,任何一次震撼世界的变革,包括当前的科技革命,都会造成赢家和输家.对於失败者,要转而适应当今时代的"差工作和好工作"局面,其经历之难恐怕将远远那些需要在机械时代求生存的卢德分子们.

"如果说当前时代的形势有什麽不同的话,应该是两个方面."Siu表示,"今天的技术革新速度要比以往快得多,另外我们所身处的社会是如此的复杂,因为转换一个新职业要变得比以前困难得多."

我们所有人都在等待经济复苏.但我们需要准备好的是,迎来的这场复苏将不会给中产阶层带来什麽安慰.(完)