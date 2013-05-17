全球矿业：Freeport印尼铜矿因坍方关闭第三天，供应影响初步有限

* 铜矿停产进入第三天

* Freeport与工会关系紧张，可能令投资者不安

路透雅加达5月17日 - 一位工会领袖周五表示，Freeport McMoRan Copper & Gold 在印尼的铜矿应该会继续关闭，以便就坑道塌陷事故进行调查。此次事故造成五人死亡和23人失踪。

该铜矿为全球第二大铜矿，周二39名工人在该矿主要运营区之外的地区进行地下培训时，坑道突然坍塌。

“调查期间包括生产在内的所有经营活动都必须停止，”工会领导人Virgo Solossa告诉路透。

Freeport周三表示，现在还不能确定事故原因，将继续进行调查。

据Solossa和一名消息人士称，周五该矿区的运营仍处于关闭状态。该矿还拥有全球最大的黄金储量。

由于有库存储备以防意外，此次事故初步对供应的影响非常有限，但如果铜矿持续关闭情况就会不同。

投资者也担心这次事故可能进一步恶化Freeport和工会的关系。2011年末时该铜矿曾进行为期三个月的罢工，外界仍印象深刻。(完)