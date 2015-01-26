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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 16:33 BJT

美国个股：2015年自由港印尼铜精矿产出料增长43%

路透雅加达1月26日 - 一名矿业官员周一称，美国自由港麦克默伦铜金矿公司 的印尼部门今年料生产200万吨铜精矿，高于2014年的140万吨。

印尼能源与矿产资源部的煤炭与矿产局长Sukhyar对媒体称，“去年他们7月才拿到出口许可，且生产也曾因库存充盈而暂停，”提到预计自由港今年产出增长43%时表示。

自由港周日称，预计未来六个月从巴布亚(Papua)格拉斯堡矿场出口50万吨铜精矿。该公司的许可获得延长，可以继续从印尼出口。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
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