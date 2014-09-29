自贸区账户外币业务拟年内启动 个人对外投资亦已筹备--央行官员

路透上海9月29日 - 中国上海自贸区挂牌一周年之际，央行上海总部副主任张新表示，通过实施自由贸易账户等制度创新，一年来自贸区内没有出现区域性或系统性的风险。下一步自贸区金改的步伐会快一些，力争年内启动自贸账户外币业务，同时已做好启动个人对外投资的筹备工作。

新华网周末引述了张新的话称，今年6月，自由贸易账户正式落地。为了稳重起见，自贸账户先从本币业务开始。截至今年9月下旬，自贸区新增跨境人民币结算量1,938亿元，占上海市总量的16.6%。其中，跨境人民币境外借款174亿元，平均年化利率仅4.1%，减轻了不少企业的融资成本。

“遵循先本币后外币的原则，监管部门目前正对本币业务进行评估。在总结经验的基础上，力争年内启动外币业务，最终实现本外币一体化的自贸账户体系。”张新说。

除了拓展外币业务，张新还透露，央行已做好以自贸账户为依托，启动区内个人对外投资的筹备工作。“初步的设想是，在自贸区内就业一年以上的境内个人，有合法纳税、社保记录的，可以用合法收入投资境外市场。同时，境外个人也可以利用自贸账户，进入上海的证券、期货市场。”

谈到自贸区金融创新的复制推广，张新认为当前的重点是把自贸区金改向纵深推进，而不是过早在全国推广。因为金融改革的复制推广和贸易、投资不一样，对风险管理能力的要求比较高。但他同时认为，自贸区金改的很多经验是值得区外参考和借鉴的。

比如，自贸区始终按照实体经济的合理需求设计金改方案。与实体经济密切相关的一些改革措施，如跨境人民币资金集中运用、个人跨境贸易人民币结算等，已在全国推广实施。而对于和实体经济关联度不大的短期资本流动，在开放时持审慎态度。

另外，对金融风险的防控，要和社会诚信建设联系起来。“在金融改革的过程中，可能会产生一些灰色空间，企业和金融机构都想去钻。在诚信体系建设上，上海下了很大功夫。这就促使自贸区内的企业碰到一些‘两可’的业务时，会主动和监管部门沟通，为风险防控创造了有利条件。”

张新还表示，金融改革的方向是市场化，但这不意味着放任自流。像自贸区率先试点外币利率市场化后，上海15家规模较大的银行在央行指导下成立了“利率市场秩序自律委员会”，保证改革的平稳进行。

“市场化不是搞恶性竞争。如果市场化后银行竞相拉存款、进而推高贷款利率，这就违背了改革初衷。自贸区内通过行业自律，做到改革后‘存款不搬家、利率不上升’，这就为人民币利率市场化积累了经验。“他表示。

根据国务院的总体方案，“一行三会”（央行、证监会，银监会和保监会）先后出台了支持自贸区建设的51条指导意见和9项实施细则，形成了自贸区的金融政策框架。到今年8月底，自贸区已拥有持牌金融机构87家（挂牌前为10家），类金融机构453家。

张新表示，对于自贸区内的金融改革，社会各方“期望值很高”，但“容错率很低”。面对这种形势，央行在自贸区内重点建设自由贸易账户体系这一管理载体。通过自贸账户，央行建立了风险防控的电子围网，有能力对跨境资金流动实施24小时的实时监控，这为金融改革打下了基础。（完）

(发稿 徐永; 审校 林高丽)

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