法国总统候选人勒庞建议法国弃用欧元 并实施类似ECU的框架

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透巴黎1月4日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)周三称，法国应该退出欧元区并改用新货币，但可能需同步实施与欧元时代之前欧洲货币单位(ECU)类似的框架。
总统候选人勒庞在新年记者会后对路透称，她若当选总统，法国国家债务将以新的本国货币定价。
在主要总统候选人中，唯有勒庞支持脱离欧元区。不过她迄今没有说过如何脱离。
“欧洲货币单位与本国货币同时存在，”勒庞称。“本国货币与共同货币并存，对于法国民众的日常生活不会有任何影响，”她称。
“‘汇率之蛇’似乎是合理的，”她说--这里指的是1970年代推出的‘隧道内蛇形浮动’机制，该机制旨在限制欧洲各国货币之间的波动。
欧洲货币单位(ECU)是一篮子欧洲货币，在1999年欧元诞生之前的20年间，被欧洲共同体国家用作计价结算的一种货币单位。
ECU曾与欧洲汇率机制(European Exchange RateMechanism)共存，该机制是为了收窄会员国货币之间的汇率波动。
勒庞重申了她所属政党的立场，即弃用欧元将是恢复主权的重要一步。勒庞称，她将在与其他欧盟国家的谈判中寻求实现这一目标。
她还表示，其他欧元区国家的经济困难令她相信，她会在这种磋商中找到盟友。她重申，要把这些谈判的结果付诸公投。
民意调查持续显示，勒庞会坚持到定于5月份举行的第二轮总统大选，但将会在那次决选中输给主流候选人，或许就是保守派的菲永。
调查还显示，尽管法国对欧盟和欧元都有很大疑虑，但仍不想从欧盟或欧元区退出。(完)
(编译 王丽鑫/王颖；审校 徐文焰/戴素萍)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。