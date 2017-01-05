法国总统候选人勒庞建议法国弃用欧元 并实施类似ECU的框架

路透巴黎1月4日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)周三称，法国应该退出欧元区并改用新货币，但可能需同步实施与欧元时代之前欧洲货币单位(ECU)类似的框架。

总统候选人勒庞在新年记者会后对路透称，她若当选总统，法国国家债务将以新的本国货币定价。

在主要总统候选人中，唯有勒庞支持脱离欧元区。不过她迄今没有说过如何脱离。

“欧洲货币单位与本国货币同时存在，”勒庞称。“本国货币与共同货币并存，对于法国民众的日常生活不会有任何影响，”她称。

“‘汇率之蛇’似乎是合理的，”她说--这里指的是1970年代推出的‘隧道内蛇形浮动’机制，该机制旨在限制欧洲各国货币之间的波动。

欧洲货币单位(ECU)是一篮子欧洲货币，在1999年欧元诞生之前的20年间，被欧洲共同体国家用作计价结算的一种货币单位。

ECU曾与欧洲汇率机制(European Exchange RateMechanism)共存，该机制是为了收窄会员国货币之间的汇率波动。

勒庞重申了她所属政党的立场，即弃用欧元将是恢复主权的重要一步。勒庞称，她将在与其他欧盟国家的谈判中寻求实现这一目标。

她还表示，其他欧元区国家的经济困难令她相信，她会在这种磋商中找到盟友。她重申，要把这些谈判的结果付诸公投。

民意调查持续显示，勒庞会坚持到定于5月份举行的第二轮总统大选，但将会在那次决选中输给主流候选人，或许就是保守派的菲永。

调查还显示，尽管法国对欧盟和欧元都有很大疑虑，但仍不想从欧盟或欧元区退出。(完)