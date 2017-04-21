法国总统候选人马克龙料在首轮投票中胜出 勒庞支持率进一步落后--民调

路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。

BFM TV电视和L'Express杂志进行的调查显示，若马克龙和勒庞双双进入第二轮投票，马克龙料以65%对35%的票数击败勒庞。

该调查是在周三和周四进行。周四夜间巴黎市中心发生枪击事件，造成一名警员死亡，其他两人受伤，枪手本人随后被警方击毙。伊斯兰国随后宣称对事件负责。 (完)