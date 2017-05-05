法国选前最后一场电视辩论落幕 总统候选人马克龙巩固领先地位

路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。

距离总统大选最后一轮投票仅剩三天， 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，反映出勒庞已错失拉下马克龙的最后机会。此次大选是法国数十年来最重要的一次选举，而万一勒庞胜选，形同市场噩梦成真。

这场选举是对欧洲以及法国世界地位的两派看法对立之争。勒庞主张关闭边境、放弃欧元货币；马克龙则希望与欧洲更密切合作，支持开放经济。

根据Elabe为BFMTV所做的即时民调，观看周三辩论会的民众当中，有63%认为马克龙较具说服力，巩固了他问鼎总统宝座的地位。

民调公司哈里斯互动(Harris Interactive)的另一项调查发现，42%的人认为39岁的马克龙在辩论中更引人注目；辩论双方在经济、欧元以及如何打击恐怖主义问题上展开交锋。

周四，由民调机构Ifop-Fiducial就投票意向进行的调查显示，马克龙对勒庞的领先优势已从上一日的60%-40%扩大至61%-39%。

周三公布的有关6月议会选举的首次民调结果显示，马克龙领导的前进运动(En Marche!)也势将一跃成为议会最大政党，这意味着马克龙或将得以推进他的计划。

“在法国，我们仍在谈论尾部风险，但电视辩论后这一风险似乎在减弱，”德国商业银行利率策略师David Schnautz说道。(完)