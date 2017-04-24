焦点：马克龙在法国大选首轮投票旗开得胜 将与勒庞展开最终对决

法国总统候选人马克龙和勒庞的拼接图片。二人将在第二轮投票中对决。 REUTERS/Christian Hartmann

路透巴黎4月23日 - 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。

尽管39岁的马克龙在政治上只能算初出茅庐，从未担任过任何经过选举的职位，但周日新的民意调查结果显示，他最终将轻松战胜48岁的勒庞。

周日的投票结果意味着，主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利，同时也减弱了英国去年6月公投退欧和特朗普当选美国总统而带来一股反建制冲击的威胁。

马克龙在获胜演讲中对支持者说：“一年时间里，我们已经改变了法国政治的面貌。”

甚至在计票结果出来前，保守派和社会党候选人就承认失败，并敦促其支持者转而支持马克龙，以免勒庞在第二轮投票中胜出。他们表示，勒庞的反移民和反欧政策将给法国带来灾难。

市场认为这是几种可能结果中最好的一个，这让投资者集体舒了一口气，欧元兑美元因而在亚洲市场开盘时跳涨2%至1.09395美元。

这是欧元自11月10日--即美国总统大选结果出炉次日--以来的最高水准。

竞争如此激烈，不到最后一刻很难判断谁将胜出。根据民调机构Ifop-Fiducial和Harris的预期，前经济部长、曾在银行业供职的亲欧盟候选人马克龙料将在第一轮投票中获得23.7%或24%的选票。

民族阵线主席勒庞则料将获得21.7%或22%的选票。其他民调机构的预期普遍与此相似。

在第一波投票民调结果出炉的几秒钟后，聚集在巴黎一个会议中心的马克龙支持者开始高唱国歌马赛曲。这些人中很多不到25岁，说明旨在成为自拿破仑之后法国最年轻国家元首的马克龙，还是颇有号召力的。

**马克龙料最终胜出**

勒庞则希望成为法国首位女总统而创造历史。她追随着其父老勒庞(Jean-Marie Le Pen)的政治脚步，后者创建了民族阵线，并在2002年的总统大选中杀入第二轮投票。

老勒庞最终落败，因为左翼和右翼选民都支持保守派候选人席哈克(Jacques Chirac)，阻止极右翼的民主阵线掌权。选民认为该党反移民的观点过于排外，令人难以接受。

“本次大选的重要议题，就是将我们的文明置于危险的全球化浪潮，”勒庞在第一轮投票结果出炉后说道。

已经落败的社会党候选人Benoit Hamon、法国总理卡泽纳夫(Bernard Cazeneuve)以及同样败选的右翼候选人菲永，都呼吁选民在第二轮投票中支持马克龙。

Harris进行的最新民调显示，马克龙料将以64%的得票率赢得第二轮对决，益普索(Ipsos)/Sopra的民调结果也差不多。

**菲永黯然落败**

对菲永而言这是个辛酸夜。在1月妻子被控领空饷丑闻爆发前，菲永一度备受看好。

Ifop民调预估，菲永首轮大选的得票率为20.0%，极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)为19.5%。

“这是我的挫败，一切由我个人承担，”现年63岁的前保守派总理菲永在记者会中表示，并表示如今他将投票支持马克龙。

“勒庞对决梅朗雄这种可怕的情况得以避免，市场将感到放心，”IHS Markit分析师Diego Iscaro表示。

“因此，我们预期法国公债价格料有些许反弹，欧元可能也将受益，”他表示，“不过，两周期间的进展难料，在第二轮决选的影响消散前，法国资产可能还会有一些压力。”

法国大选图表： tmsnrt.rs/2jLwO20(完)