综述：马克龙赢得法国大选令民粹主义受挫 欧洲将长舒一口气

2017年5月7日，法国巴黎，当选法国总统的马克龙在其竞选总部发表演讲。 REUTERS/Lionel Bonaventure

路透巴黎5月7日 - 在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。

这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。这些盟国本来担心，在英国公投决定退出欧盟和特朗普当选美国总统后，法国大选将再一次导致民粹主义势力的抬头。

随着大部分计票工作已经完成，结果显示马克龙与勒庞的得票率分别为65.5%和34.5%，双方差距比选前调查中显示的20个百分点左右要大。

尽管如此，民族阵线此次的表现也创下了纪录，这个政党因为提倡反移民政策而一度在法国政坛遭受鄙夷，而在大选中获得的支持率也突显出法国社会分裂的严重程度，现在马克龙必须试图加以弥合。

马克龙通过电视直播在竞选总部发表诚挚的讲话称，“我知道我们国家的分裂导致一些人投票支持极端主义。我尊重他们。”

“我了解你们许多人也表达过的愤怒、焦虑和怀疑。倾听你们的声音是我的责任，”他说。“我将努力重建欧洲与其人民、欧洲与各国国民之间的关系。”

眼下马克龙面对的挑战将是确保前进运动(En Marche(Onwards!))在6月的议会选举中获得绝对多数席次。马克龙近一年前创立前进运动，其成立的初衷就是推行马克龙的计划。

法国总统奥朗德表示，这样的结果“证实绝大多数的公民希望围绕法国价值观团结起来，并显示了他们对欧盟的依恋。”

欧元兑美元在亚洲盘初升穿1.10，为美国大选以来首见。

“法国政治风险消退增加了欧元区经济增长今年将出现惊喜的可能性，”贝伦贝格银行分析师Holger Schmieding表示。

马克龙周日于结果出炉后在电话中对德国总理默克尔表示，他将尽快前往柏林进行会谈。

特朗普也发推文祝贺马克龙“大胜”，称期待与马克龙合作。

马克龙的团队成功避开了多起破坏选战的企图--通过黑客攻击通讯以及散布据称被泄露的文件--这令人想起美国民主党总统候选人希拉里竞选时遭遇的“邮件门”事件。

**拿破仑之后最年轻的领袖**

39岁的马克龙将成为自拿破仑之后法国最年轻的领导人；他曾从事投资银行业，在奥朗德政府中担任过两年经济部长，但此前从未担任过民选公职。

48岁的勒庞也向马克龙表示了祝贺。但她接下法国主要反对党的衣钵，号召“所有爱国志士都来加入我们”组成“新的政治势力”。

勒庞得票率约35%，几为其父老勒庞(Jean-Marie Le Pen)当年得票率的两倍；老勒庞在2002年以极右派总统候选人身份参加总统决选，最终败给保守派候选人席哈克(Jacques Chirac)。

马克龙下周末就职后入主爱丽舍宫，将成为法国第五共和第八任总统，并且是最年轻的总统。

在第二轮选举前所做的民调显示，马克龙领导的政党前进运动(En Marche!)尽管羽翼未丰，但赢得国会多数席次不无可能。

马克龙计划大砍公共支出，放宽劳工法规，扩大投资劳工训练。

马克龙支持欧洲整合及北大西洋公约组织(NATO)，在外交及国防政策上偏向传统派，且无迹象显示他有意改变法国传统的结盟关系，或重塑在中东及非洲所扮演的军事及维持和平的角色。

法国大选图表： tmsnrt.rs/2p0TPj3

法国第一轮选举图表： tmsnrt.rs/2jLwO20 (完)