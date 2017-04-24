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时事要闻 | 2017年 4月 24日 星期一 08:03 BJT

法国大选首轮投票官方计票接近完成 显示马克龙和勒庞进入第二轮

路透巴黎4月24日 - 根据法国内政部周一提供的数字，法国大选第一轮投票的官方计票迄今计算选票为4,600万张，结果显示中间派候选人马克龙和极右翼领导人勒庞处于领先。

法国选民估计在4,700多万，照这样计算，马克龙和勒庞得票率分别在23.82%和21.58%，保守派候选人菲永得票19.96%，极左翼党派候选人梅朗雄为19.49%。(完)

(编译 郑茵 审校 徐文焰)
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