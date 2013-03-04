法国财长：政府将致力于减支 以降低预算赤字

路透巴黎3月3日 - 法国财政部长莫斯可维西重申总统奥朗德的谈话表示，法国将多半以削减开支的方式，达成降低预算赤字的目标。

政府的目标为在明年将赤字与国内生产总值(GDP)之比拉低至3%下方。财长莫斯可维西接受电视新闻频道LCI及电台RTL访问时指出，"多数的调整将透过削减公共支出的方式进行。"

总统奥朗德上周表示，该国政府在2014年将侧重于减支，以期压低赤字。

莫斯可维西指出，除了2013年预算案通过的措施以外，今年不打算采取紧急的方案。(完)

(翻译 龚芳；审校 徐文焰)

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