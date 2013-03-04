法国财长：政府将致力于减支 以降低预算赤字

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透巴黎3月3日 - 法国财政部长莫斯可维西重申总统奥朗德的谈话表示，法国将多半以削减开支的方式，达成降低预算赤字的目标。
政府的目标为在明年将赤字与国内生产总值(GDP)之比拉低至3%下方。财长莫斯可维西接受电视新闻频道LCI及电台RTL访问时指出，"多数的调整将透过削减公共支出的方式进行。"
总统奥朗德上周表示，该国政府在2014年将侧重于减支，以期压低赤字。
莫斯可维西指出，除了2013年预算案通过的措施以外，今年不打算采取紧急的方案。(完)
(翻译 龚芳；审校 徐文焰)
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路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。