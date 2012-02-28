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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 28日 星期二 11:49 BJT

法外长称阿萨德面临审判的日子不远了

法国外交部长朱佩周一称，叙利亚总统阿萨德和该国文职以及军队官员，因对人民所犯罪行接受审判的日子不远了。朱佩并指责联合国安理会在叙利亚问题上的不作为。

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