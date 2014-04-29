法国政府会见对阿尔斯通有兴趣企业 誓要保护国内就业岗位

* 法国总统奥朗德就提议中的交易会见通用电气和西门子CEO

* 通用电气称讨论“富有成果”

* 法国经济部长蒙特布尔称将否决任何不适宜的交易

* 西门子证实有兴趣参与交易，消息人士表示可能在周二提出报价

路透巴黎4月28日 -法国政府周一在会见希望分拆工程巨头阿尔斯通(ALSO.PA)的潜在收购方时称，将会保护法国的就业机会和国家利益，并暗示更倾向于德国西门子(SIEGn.DE)参与交易，而非美国的通用电气(GE.N)。

法国总统奥朗德周一上午与通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)举行了会谈，之后还与西门子执行长Joe Kaeser讨论了与阿尔斯通进行交易的问题。阿尔斯通是法国知名的高速TGV列车和涡轮发电机生产商。

“我们不会放任阿尔斯通背着股东、员工和法国政府，卖掉这些优质资产，”法国经济部长蒙特布尔会前在他的官方推特(Twitter)账户中写道，指责阿尔斯通执行长Patrick Kron“违背了国民道德准则”。

阿尔斯通一直疲于应对沉重债务负担和需求下滑局面，并在2004年接受法国政府救助；但现在该公司又需要帮助了。2008年以来的经济滑坡打压电价，导致发电设备订单大幅减少，而规模小于通用电气和西门子的阿尔斯通受创最重。

此前西门子提议用一半火车制造业务加现金来交换阿尔斯通的动力涡轮机业务。蒙特布尔称西门子的计划将创造出“两家欧洲乃至全球领先的企业”。

德国政府周一表示，阿尔斯通/西门子的联手将为法德合作提供“重大机遇”。

西门子也重申了其有意与阿尔斯通进行交易。

通用电气执行长伊梅尔特周一早上结束在法国总统府的会谈后，该公司发表声明称对话“开发、友好和富有成效”。

奥朗德和蒙特布尔均表达了对有关就业、国家能源独立和电力铁路业务选址的顾虑。消息人士称，通用电气针对这些顾虑提出了一些解决方案，但还需进行大量工作。

蒙特布尔在会谈前表示，法国将反对任何其认为不合适的交易。但他并未暗示政府将对阿尔斯通采取相同的做法。

奥朗德晚上会见了西门子的Kaeser和阿尔斯通最大股东Bouygues (BOUY.PA)的董事长MartinBouygues。

Kaeser稍后发表的声明称，他与奥朗德和蒙特布尔进行了“非常开放、互信和友好的交谈”，西门子董事会将尽早开会决定是否提出报价。

但另一位消息人士称，西门子需要调整其提案。

“显然西门子希望参与。他们可以提出更具约束力的提案，针对媒体指出的反垄断和就业问题提出更为详细的声明。”

第三位消息人士称，西门子应该在周二确认自己的报价。

**资产置换**

分析师认为阿尔斯通-通用电气的结盟较为合理。通用在核电及火电涡轮机方面相对较弱，而阿尔斯通却实力较强，后者已建成发电场去年占到全球营收的70%。两家若能达成协议，通用将可涉足海上风力发电和电网技术。

行业人士认为，如此实力强劲的通用将是西门子一个棘手的竞争对手。

花旗分析师估计，西门子与阿尔斯通合并将拥有全球装机发电容量的50%，远远超过通用的25-28%。

过去10年，通用已获欧盟批准的协议数量达到50宗，总金额超过1,250亿美元。其中包括在2011年以约30亿美元收购法国电动机生产商Converteam。

西门子和阿尔斯通一样，也生产高速机车等轨道车辆以及涡轮发电机，根据了解其计划的消息人士透露，西门子正提议进行资产置换，以便加强阿尔斯通在铁路运输方面的实力，同时提高自身的涡轮机和电网设备业务。

这份置换计划中还包括向阿尔斯通提供部分现金，对后者旗下电力部门的企业估值约为100-110亿欧元(140-150亿美元)。

了解谈判的消息人士称，目前阶段，通用电气报价中的现金更让阿尔斯通大股东Bouygues动心，亦将有助于该公司的战略收购融资。

“而同时，西门子想要分拆一项处于下滑中的业务，却与阿尔斯通存在部分重合--这非常不吸引人，”一位消息人士说。

**国有化？**

消息人士称，与西门子的交易操作起来将更为复杂，因为业务重叠和反垄断问题会比与通用电气合并更多。与西门子的交易选项在十年前就已经提出过，但是遭到阿尔斯通执行长Kron和时任法国总统萨科齐反对。

阿尔斯通的工会警告称，与西门子合并可能意味着两家公司都要大量裁员。阿尔斯通在法国拥有18,000名员工，约占其总雇员的20%；通用电气和西门子分别在法国雇有10,000和7,000人。

法国工会组织CFE-CGC在声明中表示，“为何不选择法国内部解决？法国政府难道不能直接干预，部分接管Bouygues的股权？”

法国总工会(CGT)同时也呼吁阿尔斯通进行国有化。劳工部长Francois Rebsamen在被问及该选择时，向France Inter电台表示，“我认为目前一切皆有可能。”

除周一发布简短声明外，通用电气拒绝置评。Bouygues仅仅表示支持阿尔斯通的战略。西门子周日称已经对阿尔斯通书面表达了对战略机遇的兴趣。

据消息人士透露，西门子已聘请法国兴业银行和巴黎银行辅助其与阿尔斯通进行可能的交易。

消息人士还称，罗斯柴尔德(Rothschild)和美银美林担任阿尔斯通的顾问，通用电气的顾问为Lazard和瑞信。

在阿尔斯通考虑选择期间，股票本周将停牌至周三。其股价本月稍早一度大跌至近九年低点，上周末段跳涨触及五个月高点。(完)

(编译 徐文焰/张荻/郑茵/朱晓军；审校 白云/孙茉莉)

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